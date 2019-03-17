برلماني: ملتقى الشباب فرصة لتبادل الخبرات بين شباب القارة

17 مارس 2019 - 10:23 ص

قال النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، إن ملتقى الشباب العربي الإفريقي، سيكون فرصة عظيمة لعرض التجارب الرائدة التي نجحت فيها مصر فى العديد من الملفات والقضايا ورؤية الشباب المصري للحلول لبعض المشاكل ورؤيته الشباب لبناء المستقبل.

وأضاف "العميرى"، فى بيان اليوم، أن الملتقى يعمل على خلق منصة لتبادل الخبرات والآراء والأفكار والتجارب الناجحة بين الشباب من مختلف الدول، لافتًا إلى أن هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الرئيس على التحاور مع الشباب من مختلف دول العالم، واستكمالا لمنتديات الشباب التي تم عقدها في مصر فى الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الملتقى سيناقش العديد من الموضوعات بمشاركة شباب من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية، حيث يشارك في الملتقي أكثر من 1500 شاب، وقضايا وتحديات القارة السمراء والمنطقة العربية ، في مجالي الصحة ومكافحة الإرهاب، وغيرها وكذلك التجارب الناجحة في الدول العربية والإفريقية.



