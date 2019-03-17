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الرئيس يشهد افتتاح ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان

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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكالات- الدويني فولي

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انطلاق فعاليات الملتقي العربي الأفريقي بأسوان

بث مباشر

السيسي

افتتاح أسوان

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربى والإفريقى، بمدينة أسوان، رسميًا حيث يشهد اليوم الجلسة الافتتاحية بعنوان "منتدى شباب العالم: آفاق جديدة".

وتهدف الجلسة لتسليط الضوء على تطور فكرة منتدى شباب العالم وتحوله إلى كيان ضخم دائم التطور، وإبراز المبادرات والبرامج والنجاحات التي حققها المنتدى، وتوضيح الرؤية والخطة المستقبلية للمنتدى.

ويعد الملتقى منصة للشباب من كلا المنطقتين لتبادل الخبرات، كما يتيح الفرصة للمشاركين لمناقشة مُختلَف الموضوعات التى تهم كل من الشباب العربى والأفريقى، من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية والدول الأفريقية، وقد أعلنت إدارة الملتقى عن انطلاقه تحت رعاية نخبة كبيرة من البنوك والشركات والشركاء الإعلاميين.
  
وبدأت فعاليات الملتقى، أمس بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث تهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الإفريقية والعربية، وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وتضم الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الإفريقية والعربية ، بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الإفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى، وما تتطلع له إفريقيا من مصر.

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