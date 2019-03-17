الرئيس يشهد افتتاح ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان

17 مارس 2019 - 10:26 ص

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربى والإفريقى، بمدينة أسوان، رسميًا حيث يشهد اليوم الجلسة الافتتاحية بعنوان "منتدى شباب العالم: آفاق جديدة".



وتهدف الجلسة لتسليط الضوء على تطور فكرة منتدى شباب العالم وتحوله إلى كيان ضخم دائم التطور، وإبراز المبادرات والبرامج والنجاحات التي حققها المنتدى، وتوضيح الرؤية والخطة المستقبلية للمنتدى.



ويعد الملتقى منصة للشباب من كلا المنطقتين لتبادل الخبرات، كما يتيح الفرصة للمشاركين لمناقشة مُختلَف الموضوعات التى تهم كل من الشباب العربى والأفريقى، من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية والدول الأفريقية، وقد أعلنت إدارة الملتقى عن انطلاقه تحت رعاية نخبة كبيرة من البنوك والشركات والشركاء الإعلاميين.