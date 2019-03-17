أول تعليق من «استاد القاهرة» على استضافة نهائي أبطال أوروبا

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القاهرة

مرشح

ستاد

على درويش

قال اللواء على درويش، رئيس هيئة ستاد القاهرة، إن اختيار الملعب ضمن الملاعب المرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، يثبت أن الاستاد هو الأفضل في أفريقيا.

وأضاف "درويش"، في تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، أن استاد القاهرة سيصبح في مكانة أخرى بعد انتهاء أعمال التطوير، مشيرًا إلى أن الملعب بحالة ممتازة.

وتابع: الملعب سيصبح مثل ملاعب إنجلترا وأوروبا، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تُجرى على قدم وساق.


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