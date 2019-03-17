3 رسائل لـ"السيسي" في ملتقى الشباب العربي الإفريقي

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الشباب

السيسي

أسوان

شينخوا

سلطت وكالة "شينخوا" الصينية، الضوء على افتتاح الدورة الأولي لملتقي الشباب العربي الإفريقي في محافظة أسوان بصعيد مصر، لافتة إلي أن «الشباب واللاجئين والتطرف» أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، إن الشباب سيلعبون دورًا نشطًا في التغلب على التحديات المحيطة بالدول العربية والإفريقية لبناء المستقبل.

وجاءت تصريحات "السيسي"، خلال افتتاح الدورة الأولى من منتدى الشباب العربي الإفريقي في محافظة أسوان في صعيد مصر.

وقال: "الكل يدرك التحديات التي تواجهها البشرية والانتشار غير المسبوق للصراعات التي تسببت في الدمار والخراب".    

وأضاف الرئيس السيسي، أن "اللاجئين أصبحوا مشكلة شائعة، حيث أصبحت صرخات الأطفال والمشيعين جزءًا من الحياة اليومية".

ولفت إلى أن "المنطقة حاليًا مثقلة بالصراعات التي تكاد تغمر مستقبلها وتمحو ماضيها، مؤكدًا أن المنطقة العربية والقارة الإفريقية "تملك أكبر حصة من هذا الدمار".

 وقال "السيسي": "في مصر وضعنا شبابنا كأولوية لتوفير الرعاية والدعم لهم من أجل مستقبل أفضل للقارة".

واستطرد : "لقد نجحنا في خلق مساحة مشتركة حيث نلتقي وندير خلافاتنا بطريقة حضارية وتحقيق تواصل فعال ومستمر ".

كما دعا السيسي إلى التزام الصمت لمدة دقيقة حدادًا على ضحايا الهجمات التي وقعت في نيوزيلندا التي قُتل فيها أربعة مصريين، قائلًا: "نحن ضد كل أعمال العنف والإرهاب".

وفي الوقت نفسه، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فكي"، في كلمته في حفل الافتتاح: إن "الشباب العربي والإفريقي يواجهون نفس التحديات مثل خطر الهجرة والإرهاب".

وأشاد "فكي" بمصر على تنظيم المنتدى، مضيفًا أنه حدث مهم لتوحيد شباب القارة وفتح قناة للحوار لمناقشة تطلعاتهم ورؤاهم حول مختلف القضايا.

وأكد أن مثل هذه المنتديات مهمة لأنها تخفف من التحديات التي تواجه شعوب القارة الإفريقية وتسهم بشكل كبير في تحقيق طموحاتهم وآمالهم.

وخلال فعاليات المنتدى الذي سيختتم يوم الاثنين، سيناقش 1500 شاب من مختلف الدول العربية والإفريقية، مستقبل البحث العلمي والرعاية الصحية، وكذلك تأثير التكنولوجيا المتقدمة والابتكار على إفريقيا والمنطقة العربية.

سيعقد المنتدى أيضًا، العديد من الجلسات وورش العمل والندوات المستديرة؛ بهدف سد الفجوة بين "القادة الواعدين الشباب وكبار صانعي السياسات والقرارات".

يأتي البرنامج بعد أسابيع من تولي "السيسي"، رئاسة الاتحاد الإفريقي من نظيره الرواندي بول كاجامي، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب مصر رئيسًا للاتحاد الأفريقي منذ إطلاق الكتلة الأفريقية عام 2002.

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