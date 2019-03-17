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سلطان: مشكلة الإسلام السياسي متمثلة في الخلافة

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الكاتب الصحفي محمود سلطان
الكاتب الصحفي محمود سلطان

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قال الكاتب الصحفي محمود سلطان، إننا بحاجة إلى معالجة الإسلام السياسي، موضحًا أنه مجرد رأي، سخط من سخط منه، ورضي من رضي عنه.

وأضاف "سلطان"، خلال حلوله ضيفًا عبر برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المشكلات التي يعاني منها الإسلام السياسي سببها ما يُسمى بالخلافة؛ لأنهم لديهم عقيدة حوَّلت الخلافة من فرع إلي أصل، واعتبروا الخلافة جزءًا من العقيدة؛ مما ولَّد تنظيمات تدّعي أن ما تقوم به لإحياء الخلافة.

وتابع: أن جميع أئمة أهل السنة أكدوا أن الخلافة من الفقيهات وليست من العقائد، معقبًا: "أرى أن الخلافة أصبحت هي محور كل المشاكل، خاصةً أن الإسلاميين يستخدمون الخلافة أداةً لتحقيق أهداف تنظيمية". 

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