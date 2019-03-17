» إحالة مسئول بحي الموسكي للجنايات لاتهامه بالرشوة

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النائب العام

حى الموسكى

مخالفات بناء

رشاوى فى الاحياء

وافق المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، علي قرار الاتهام الذي أعده المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإحالة مسئول بحي الموسكى إلى محكمة الجنايات لقيامه بالحصول على رشوة مالية من مالك محل للإخلال بمهام وظيفته والتغاضي عن تحرير مخالفات بناء.

كشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عن قيام مسئول بإدارة المتابعة الميدانية بحى الموسكى "44 سنة" فى الفترة من 1 إلى 17 أكتوبر الماضي بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ من صاحب محل للملابس مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات بناء للمحل المملوك له.

توصلت التحقيقات إلي أن صاحب محل الملابس أثناء قيامه باجراء بعض التعديلات به فوجئ بالمتهم" المختص بالمرور بالأماكن الموكلة له لتدوين وتصوير المخالفات "  يطلب منه مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وهى عدم تحرير محاضر مخالفات لعملية التجديد والإحلال التي يقوم بها.. توصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة وباستصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ الرشوة.


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