سلطان: "الجماعة فشلت وتلفظ أنفاسها الأخيرة"

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الحدث اليوم

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أكد الكاتب الصحفي محمود سلطان، فشل جماعة الإخوان المسلمين فى إدارة شئون البلاد، قائلًا: "الجماعة أخذت فرصتها لكنها فشلت، وهي تمر بظروف صعبة تكاد تكون الآن تلفظ أنفاسها الأخيرة". 

وأضاف "سلطان"، خلال لقائه بالإعلامي سيد علي عبر برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن ظهور الإخوان المسلمين أدى إلي حدوث انشقاق في المجتمع، حيث إنهم اهتموا بالاستيلاء على السلطة فقط.

وأوضح أنه يمكن التحكم في جماعة الإخوان المسلمين "الأعضاء" فى حال السيطرة على القيادات، مرجحًا ذلك بفكرة إعلاء السلطة بينهم.

واختتم كلامه، قائلًا: "ظهور الإسلام السياسي في مصر والعالم العربي خلق كثيرًا من المشاكل". 

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