المغامسي: هذا هو المقصود في حديث "تحية اليهود"

17 مارس 2019 - 10:58 ص

قال الداعية السعودي صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، إنه يجب التفريق بين العدو المحارب وبين من هم من أهل الكتاب.

وأضاف خلال حديثه في برنامج "الأبواب المتفرقة " أ، الحديث الشريف القائل : " لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام"، هو حديث صحيح، وأنه لابد من فهم المقصود بالحديث الشريف، و التفريق بين العدو المحارب وبين من هم من أهل الكتاب، حتى لا ينسب للإسلام أنه يعادي ويحارب.

وأكد المغامسي أن اليهود والوثنيين هما الذين كانوا ظاهرين في المدينة قبل قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم ، لذلك أراد النبي الكريمة بعد قدومه إليها أن يرفع الذلة التي كانت في الناس وأن يشعروا أنهم أعزة بالإسلام.

وأشار إلى أن عزة الشيء تكون سببا في الدخول فيه، فرأى النبي ضرورة رفع المسلمين فإذا رأى اليهود تلك العزة ربما يدفعهم ذلك لأن يلتحقوا بالإسلام .

وكان المغامسي قد تكلم أيضا عن حديث " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" ، حيث أكد أنه حديث صحيح، لكن ليس المقصود منه الإخراج كلية، ولكن ألا يكون لهم سلطان ظاهر في جزيرة العرب.

وأضاف خلال حديثه بنفس البرنامج أن الحديث يعني ألا يكون لهم سلطان ظاهر في جزيرة العرب، أمام في يخص معاشهم وقدومهم وخروجهم من الجزيرة العربية فلا يوجد في الكتاب والسنة ما يمنع ذلك.

كما أن الحديث لا ينفي التواصل بين المسيحين واليهود، قائلا : " لا تستطيع أن توصل دينك إلى الناس إلا أن تأتيهم أو يأتوك " .

وقال المغامسي إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه مات ودرعه مرهون عند يهودي، ولم يكن هذا ليتم، لولا أنه كان هناك بيعا وشراءً، وأن هذا اليهودي كان له " دكان" – متجر، ويسكن بين المسلمين ويعرفونه ويبيعون ويشترون منه.

وأضاف أنه لن تستطيع أن توصل دينك للناس دون أن تأتيهم أو يأتوك، و أن الكثير من المشركين على طيلة قرون يتواجدون بين المسلمين.