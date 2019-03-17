التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة نصر حسين داي

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استقر السويسري "كريستيان جروس"، المدير الفنى لنادى الزمالك، على تشكيل فريقه خلال مواجهة اليوم أمام نصر حسين داي الجزائري، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز وعبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد السيد زيزو و حميد أحداد ويوسف أوباما.

خط الهجوم: خالد بوطيب.



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