10 أبريل إدارة الأزمات الأمنية والكوارث الطبيعية في مؤتمر«إيليت 2019»

17 مارس 2019 - 11:01 ص

يُقام في 10 أبريل 2019، المؤتمر والمعرض السنوي «إيليت» للأمن والسلامة، في نسخته السادسة، بفندق تريومف بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة، تحت رعاية وتنظيم شركة «إيليت جروب»، ويهدف المؤتمر في نسخته السادسة، لوضع خطة للاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته، وتطوير أليات العمل الأمني، بما يسهم في القيام بدور فعال لدعم معدلات النمو والتنمية وجذب المزيد من الاستثمارات.

ومن جانبه، أكد أمير يوسف، رئيس مجلس إدارة «إيليت جروب»، أنه سيتم تفعيل ذلك التوجه من خلال إلقاء الضوء على العديد من الموضوعات الأمنية خلال فترة انعقاد المؤتمر، من بينها: «الأمن التجاري، الأمن الداخلي، أمن المعلومات والوثائق، الأمن البدني والمحيطي، الحرائق والإنقاذ، السلامة والصحة المهنية، البيوت والمباني الذكية»، مشيراً إلى أن كل ذلك يأتي في ضوء النمو المُطرد لأدوات ومعدات سوق الأمن التجار إقليميا، وتطور سوق الأمن بالمنطقة.

ويُعد مؤتمر «إيليت» السنوي، هو أكبر مؤتمر ومعرض للأمن والسلامة، والأول من نوعه بجمهورية مصر العربية و قارة إفريقيا، لذلك يحظى المؤتمر بحضور عدد كبير من كوكبة الأمن بمصر، يفوق الـ500 خبير أمني، علي المستوي المحلي والدولي، كما يحظى بحضور واهتمام قاعدة عريضة من الشركات العارضة للحلول الأمنية المحلية والشركات العالمية الموردة للأمن التجاري بالعالم.

كما يهتم المؤتمر والقائمين عليه -في أهم محاور المؤتمر- بدراسة التحديات والمخاطر الأمنية الراهنة، والسعي لمنع وقوع الجريمة، وخلق مناخ للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون المستمر بين قطاعات وزارة الداخلية وشركات الأمن الخاص في كافة المجالات.

كما يولي المؤتمر أهمية خاصة، بضرورة وضع دراسات وتحليلات للوقائع والأحداث الأمنية، واستخلاص نقاط الضعف والقوة، والدروس المستفادة منها، وكيفية إدارة الأزمات الأمنية والكوارث الطبيعية والخروج منها بأقل الخسائر.

ويطرح المؤتمر كل جديد عاماً بعد عام، ويُنشِئ قاعدة لتبادل الأفكار والمعلومات، ويوفر حلولاً أمنية فعالة، وندوات تثقيفية، تسهم بقدر كبير في تطوير آليات العمل الأمني، إيماناً منه بدوره الفعال في خلق مناخ آمن للاستثمار، جنباً إلى جنب مع جناحي الأمن «القوات المسلحة» و«الشرطة» المصرية.

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