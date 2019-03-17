"الشباب المركزية": منتدى الشباب نقطة انطلاق لتوحيد الجهود من أجل السلام

17 مارس 2019 - 11:05 ص

قالت نورهان فؤاد، القيادية بلجنة الشباب المركزية بحزب المحافظين والمشاركة بمنتدى الشباب العربي الأفريقي المنعقد بأسوان حاليًا: إن الملتقي يأتي بمثابة نقطة انطلاق حول توحيد الجهود لتعزيز علاقات التعاون بين شباب مصر والشباب العربى والأفريقي ويعد اللبنة الأولى لتوحيد جهود الشباب فى المنطقة من أجل السلام.

وأشارت "فؤاد"، إلى أن المنتدى جاء فى إطار التأكيد على تعزيز الروابط والعلاقات بين مصر والدول العربية الأفريقية ويأتي من دور مصر الريادى فى المنطقة.

وشهد اليوم حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، افتتاح وانطلاق منتدى الشباب العربى الأفريقى من مدينة أسوان حيث شهد اليوم احتفالية خاصة بتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.



