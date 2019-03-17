بلاغ يتهم "BBC" بتشويه مؤسسات الدولة وإهانة المصريين

17 مارس 2019 - 11:07 ص

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام يتهم فيه قناة "BBC" العربية ومديرة مكتبها بالقاهرة نجلاء العمرى بإهانة الشعب المصرى والإساءة إليه وسب وقذفه من خلال البرامج التى تقوم ببثها، وذلك بعبارات وألفاظ غير لائقة، وهو الأمر الذي يمثل جريمة سب وقذف فى حق الشعب المصري.

وأضاف "محمود"، أن قناة BBC العربية ومن خلال مديرة مكتبها ومراسليها فى مصر تعمدوا إجراء لقاءات مع بعض الأشخاص المعروف عنهم بعدائهم الشديد للدولة المصرية ومؤسساتها، كما تعمدت القناة نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية، بغرض إثارة الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.

وتابع: أن القناة تمارس سياسة تحريضية عدائية ضد الدولة، وذلك بإتفاق مع التنظيم الدولى للإخوان، للعمل على تشويه مؤسسات الدولة والإساءة إليها فى الداخل والخارج، مضيفًا أن القناة تتلقى تمويلات دورية من التنظيم الدولى والمخابرات القطرية لتنفيذ مخططها العدائي ضد مؤسسات الدولة المصرية.

وطالب "محمود"، فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وباتخاذ الإجراءات العاجلة ضد مديرة مكتب ومراسلين قناة BBC العربية بالقاهرة وذلك لتعمدهم نشر أخبار كاذبة والإساءة للدولة وإهانة الشعب المصرى، وإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة.