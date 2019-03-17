احتجاز 12 إخوانيًا بتركيا تمهيدًا لتسليمهم إلى مصر

17 مارس 2019 - 11:09 ص

قالت قناة "العربية" السعودية، إنه تم احتجاز 12 إخوانيًا بتركيا تمهيدًا لتسليمهم على غرار ما تم مع الشاب محمد عبدالحفيظ، الذي سلمته أنقرة للقاهرة منذ شهر، لاتهامه بقتل النائب العام الأسبق.







وكشفت موقع "العربية.نت" عبر مصادره الخاصة، عن سبب الاحتجاز والترحيل، وهو مخالفة الـمحتجزين قواعد الإقامة وانضمام بعضهم لتنظيمات إرهابية وجهادية، وانشقاقهم عن جماعة الإخوان.





وأضافت أن السلطات تحتجز هؤلاء الشباب منذ أيام، ومنهم عمرو عكاشة وهو شاب إخواني تزوج من فتاة تركية تعمل في مكتب مسؤول تركي كبير، وسط أنباء عن قرب تسليمهم لمصر، مشيرة إلى أن جميع هؤلاء العناصر محكوم عليها بالسجن المؤبد والمشدد لتورطهم في قضايا عنف وإرهاب في مصر.





وقبل ذلك أقام عناصر الجماعة وقفات واعتصامات أمام مقر القنصلية المصرية في اسطنبول، احتجاجاً على ترحيل السلطات التركية للشاب محمد عبد الحفيظ، كما أقاموا وقفات أخرى اعتراضا على ترحيل ماليزيا 5 من عناصر الإخوان لمصر، بالإضافة لشاب مصري كان إخوانياً وانضم لاحقاً إلى "أنصار الشريعة".





وقبل أسبوعين احتجزت السلطات الإيطالية، شابا إخوانيا محكوماً عليه بالإعدام، حيث وصل إلى مطار روما قادما من كوريا الشمالية وطالبا اللجوء السياسي.



