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سائق يطعن موظفًا للخلاف على المرور بالقليوبية

قضايا وحوادث

ضبط أمين مخزن لحيازته 25 طن دقيق مجهول المصدر
ضبط أمين مخزن لحيازته 25 طن دقيق مجهول المصدر

أحمد الشربينى

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القليوبية

طعن

مستشفى شبين القناطر العام

طعن موظف

أقدم سائق على طعن موظف للخلاف بينهما على أولوية المرور بشبين القناطر.

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية من مستشفى شبين القناطر العام يفيد بوصول "حسن ا ع" 25 عاما، موظف بشركة خاصة، مصاب بجرح شبه نافذ بالبطن، ولا يمكن استجوابه.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبسؤال والد المصاب "إسماعيل ع ا" 47 عاما، بالمعاش، ومقيم ذات الناحية اتهم "عماد ج ع" 33 عاما، عاطل، وذلك حال سير نجله بالدراجة النارية قيادته بأحد الشوارع تصادف مرور المتهم بمركبة التوك توك قيادته حدثت مشادة كلامية بينهما على أولوية المرور تطورت لمشاجرة اعتدى خلالها المتهم على نجله بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها وفر هاربًا.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، عبارة عن مطواة، وتم التحفظ عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5625 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.



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