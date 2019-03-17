اليوم.. محاكمة قاتل طفليه بـ"ميت سلسيل"

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تستمع اليوم الأحد، الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، إلى المرافعة الدفاع بالقضية رقم 757 كلى شمال الدقهلية والمقيدة برقم 355 جزئي جنايات ميت سلسيل لسنة 2018، المتهم فيها محمود نظمى، بقتل طفليه "ريان" و"محمد" والمعروفة إعلاميا بقضية عصافير الجنة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار نسيم بيومي، وعضوية المستشارين: هيثم الضو، ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفي.

وكانت الجلسات الماضية، شهدت قيام هيئة المحكمة ومحامي المتهم ناقشا، مفتش المباحث العميد السيد خشبة، وسماع شهادة الزوجة بعد أن تراجع الأب عن اعترافاته، مؤكدا أنه اعترف بها تحت التهديد بقتل أهله جميعا، وأنه تعرض للتسمم داخل محبسه.



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