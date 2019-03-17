السيسي: "شايف مشكلة في التواصل مع الشباب"

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وجه الرئيس "السيسى"، التحية للحضور منتدى الشباب العربى الإفريقى المقام حاليًا بمدينة أسوان، مؤكدًا أنه فكرة تنظيم منتدى الشباب جاءت للتواصل لأن مشكلة كانت تواجه المسئولين فى التواصل مع الشباب بطريقة ما.

وقال "السيسى"، خلال كلمة باليوم الثانى للمنتدى، إنه سيتحدث بمنظور المسئول لأن فكرة تنظيم المنتدى جاءت بعد تفكير كثير فى وجود آلية للتواصل مع الشباب، قائلًا: "الشباب اتكلموا عن المنتدى كفكرة وأنا هتكلم من منظور تانى من منظور المسئول خلال السنين اللى عدت كنت شايف أن فى مشكلة فى التواصل مع شباب مصر".

وتابع: "طب أعمل لقاء تليفزيونى كل أسبوع مش كفاية، والتطور الكبير اللى حصل فى وسائل التواصل، طب ما نعمل مؤتمر للشباب ونتكلم كمسئول كان عنده مشكلة فى التواصل مع الشباب، ولما عملنا المؤتمر الأول كان مقترح أنه يتعمل مرة واحدة ولما لقينا أنه منصة رائعة للتواصل فكرنا فى عقده مرات كثيرة " .



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