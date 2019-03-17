  • الأحد 17 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:54 م
بحث متقدم
إرهابي المجزرة

سي إن إن تكشف عن الدول التي زارها إرهابي المجزرة

محاكمة

براءة 4 متهمين في "أحداث إرهاب كنتاكي"

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

الرئيس السيسي: "مهم جدًا نسمع ونصدق بعض"

القرني

القرني: هذه هي علاقة الخوارج بصحيح البخاري

صورة جديدة للإرهابي

صورة جديدة.. لحظة اعتقال إرهابي مجزرة المصلين

الإمارات تعتقل قائد القوات التركية في أفغانستان

احتجاز 12 إخوانيًا بتركيا تمهيدًا لتسليمهم إلى مصر

السيسي

3 رسائل لـ"السيسي" في ملتقى الشباب العربي الإفريقي

صلاح

الليلة.. "صلاح" في مهمة ثقيلة أمام فولهام

الكاتب الصحفي محمود سطان

سلطان: "الجماعة فشلت وتلفظ أنفاسها الأخيرة"

المغامسي

المغامسي: هذا هو المقصود في حديث "تحية اليهود"

إغلاق مطار دانيدن في نيوزيلندا بعد الإبلاغ عن عبوة مشبوهة

عرب وعالم

إغلاق مطار في الهند بسبب عطل في الرادار
إغلاق مطار في الهند بسبب عطل في الرادار

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

عمرو أديب: حادث نيوزيلندا من الجرائم التاريخية وهز العالم كله

#

ليبيا.. استئناف الملاحة بمطار معيتيقة بعد توقفها لساعات

#

الشرطة تطلق النار على شخص حاول تفجير قنبلة بالمطار

#

الإمارات تعيد فتح سفارتها في سوريا

اغلاق

نيوزيلندا

عبوة مشبوهة

مطار دانيدن

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، أنه تم إغلاق مطار دانيدن بعد بلاغ عن عبوة مشبوهة في المهبط، حسبما أفادت فضائية "العربية".

وكان مسلح أسترالي يدعى "برينتون تارانت" يبلغ من العمر 28 عامًا، اقتحم مسجدين بنيوزيلندا أول أمس الجمعة، وقتل العشرات من المصلين وأصاب آخرين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

الأخضر الإبراهيمي .. سٌمٌ قاتل

د. هشام الحمامي

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير أرصاد: مفاجأة بشأن طقس الـ7 أيام المقبلة
» إغلاق مطار دانيدن في نيوزيلندا بعد الإبلاغ عن عبوة مشبوهة
» وفاة الفنان جلال عيسى عن عمر يناهز 82 عامًا
» حريق هائل داخل شقة سكنية في أوسيم
» إحالة مسئول بحي الموسكي للجنايات لاتهامه بالرشوة
» ارتفاع ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 109 قتلى ومصابين
» مقتل وإصابة 10 أشخاص في انفجار قنبلة بباكستان
» «زعيم الثغر» يواجه حرس الحدود ضمن مؤجلات الدوري
» تعرف علي أهمية النوم لنضارة البشرة
» الفلبين تنسحب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية
» مكافآت إجادة بالمصرى بعد الفوز على سموحة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية