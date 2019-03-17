» إغلاق مطار دانيدن في نيوزيلندا بعد الإبلاغ عن عبوة مشبوهة

17 مارس 2019 - 11:33 ص

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، أنه تم إغلاق مطار دانيدن بعد بلاغ عن عبوة مشبوهة في المهبط، حسبما أفادت فضائية "العربية".



وكان مسلح أسترالي يدعى "برينتون تارانت" يبلغ من العمر 28 عامًا، اقتحم مسجدين بنيوزيلندا أول أمس الجمعة، وقتل العشرات من المصلين وأصاب آخرين.



