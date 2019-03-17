صورة جديدة.. لحظة اعتقال إرهابي مجزرة المصلين

17 مارس 2019 - 11:38 ص

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للحظة اعتقال الشرطة النيوزيلندية للإرهابي الذي أطلق النار على المصلين داخل مسجدين، يوم الجمعة الماضي.

وبدا في الصورة، أنه تم توقيف الإرهابي الأسترالي، "برنتون تارنت"، وهو يميني متطرف، خارج مسجد النور، في منطقة "كرايست تشيرش".

كما تظهر الصورة، عنصري شرطة، وهما يسحبان المجرم المستلقي على الأرض.

يذكر أن الشرطة النيوزيلندية كانت قامت بتهديد كل من تجد بحوزته مقاطع فيديو للمجزرة، بعقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات.

وكان مقطع فيديو التقط عبر هاتف جوال، أظهر لحظة تدخل الشرطة ومواجهة "سفاح نيوزيلندا" قبل اعتقاله.