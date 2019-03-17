عامل يقتل عشيقته في ظروف غامضة بالجيزة

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قتل فى الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على عامل لاتهامه بقتل ربة منزل، وذكرت التحريات أن المتهم تربطه علاقة بالمجني عليها وأنه ارتكب الجريمة بسبب خلافات بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة اعتداء أحد الأشخاص عليها مما أسفر عن مفارقتها الحياة في الحال.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية مرتكب الجريمة، وكشفت التحريات أن المتهم تربطه علاقة غير شرعية بالمجني عليها.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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