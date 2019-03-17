الرئيس السيسي: "مهم جدًا نسمع ونصدق بعض"

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عاتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإعلامي رامي رضوان، مقدم الجلسة الافتتاحية بمنتدى شباب العالم، ممازحًا بقوله: "مش عايز أطول عليكم عشان أنا عارف إن الأستاذ رامي لم يتح لي الكلمة".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي والإفريقي، والمنقعد بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، "أنا عارف إن فيه أنشطة تانية"، ليرد "رضوان": "لأ يا فندم، إحنا ممكن نقضي اليوم كله نسمع حضرتك".

وشدد "السيسي"، على أهمية تدعيم أسس الحوار والنقاش، مضيفًا: «مهم جدًا نسمع بعض ونصدق بعض".

وانطلقت مساء أمس، السبت، فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي، في محافظة أسوان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر أن يشهد الملتقى تدشين سلسلة من الفعاليات الثقافية والشبابية، التي ستستضيفها أسوان طوال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار اختيارها عاصمة للشباب الإفريقي لعام 2019.



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