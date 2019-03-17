القرني: هذه هي علاقة الخوارج بصحيح البخاري

17 مارس 2019 - 11:57 ص

حذّر الداعية السعودي "عائض القرني"، من الدعوات التي تظهر بين الحين والآخر للنيل من صحيح البخاري بحجة أن الخوارج والدواعش يعتمدون عليه في فتاويهم.

وكتب "القرني"، في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "اطمئنوا على الإمام البخاري سوف يبقى كتابه أوثق الكتبِ جميعا وأوثق الآثارِ".

وأضاف أنني "حاورت الغلاة من الخوارج في السجون فإذا هم يستدلّون بالقرآن وصحيح البخاري ومسلم، فهل نترك القرآن العظيم والسُنّة الصحيحة من أجل فهمهم السقيم العقيم؟"المُشكلة في الفهم وليس في النص".

وأوضح القرني أنه في كتاب: (سير أعلام النبلاء) للذهبي أكثر من ألف محدّث حافظ إمام أتوا بعد الإمام البخاري كل هؤلاء زكّوه وأثنوا عليه أفلا تُقبل شهادة هؤلاء الأئمة وأضعافهم عشرات المرات عبر التاريخ في صدق الإمام البخاري، وعندنا يُقبل شهادة رجلان في قضية القصاص والحقوق والأموال"؟

وعن استدلال داعش بصحيح البخاري قال: "قالوا: إن داعش يستدلّون ببعض أحاديث صحيح البُخاري فلهذا نرد هذه الأحاديث..قُلت: داعش والخوارج عموماً وكل الفئات الضالة تستدل حتى بالقرآن".

وأشار إلى أن الأمر كما قال الإمام البوصيري :

قد تُنكر العين ضوء الشمس من رَمَدٍ .. ويُنكر الفم طعم الماء من سَقَمِ



