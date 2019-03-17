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البنوك: ملتقى الشباب يسهم في دفع عجلة التنمية داخل القارة

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حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي
حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال

أمينة عبد العال

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أكد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح في احتضان مصر للقارة الإفريقية من جديد من خلال اتباعه سياسة الانفتاح على إفريقيا التي كان لها الأثر الإيجابي على التعاون الجاد والتنسيق بين مصر وجميع الدول الإفريقية.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم ، أن ملتقى الشباب العربي والأفريقي، المنعقد حاليا في أسوان، يعد فرصة حقيقية لتعزيز الانتماء والهوية العربية والأفريقية، وخلق نوع من التفاهم، والوعي بالقضايا الوطنية، في ظل سعي القوى العالمية لتفتيت هذه المجتمعات، كما أنه يعمق دور الشباب في القارة الأفريقية.

وتابع: أن تفاعل الشباب المصري والأفريقي مع بعضهم في المؤتمرات يخلق روحاً من المودة والتآلف والانتماء، مشيراً إلى أن المؤتمرات الشبابية التي تتبناها مصر منذ حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى تعتبر خطوة نحو بناء المستقبل في القارة السمراء.

وأوضح «حسين» أن هذه المؤتمرات فرصة حقيقية للبحث عن كيفية استثمار الطاقة الشبابية في دفع عجلة التنمية داخل القارة السمراء، واعتبر أن إطلاق أسوان عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019، يعد حدث العام وسيعزز التعاون ويزيد الانتماء لبعضنا البعض.

ونوه إلى أن هذا المؤتمر سيتطرق إلى الاستثمار في أفريقيا بهدف دعم فرص مصر ومكانتها، خصوصاً أنها كانت لديها مشروعات ساهمت بقوة في الاستثمار الأفريقي ورفع راية مصر داخل القارة السمراء.

 

 

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين مصر ودول القارة سيفتح أسواقاً جديدة للمنتجات المصرية وسيحقق نقلة نوعية للصادرات المصرية، فضلاً عن الاستفادة من المواد الخام ومشروعات التنمية في بعض الدول وهو توجه عام لدى مصر لزيادة التعاون مع أفريقيا وتحقيق التنمية، لأن مصر لديها عدد كبير من الخطط والمشروعات الكبرى ويعد هذا الأمر أحد أهم محاور ملتقى الشباب العربي الإفريقي.

 

 

وأعلن حسن حسين، أنه تماشيا مع رؤية القيادة السياسية الحكيمة، والسير على خطاها، فإن مصر على موعد مع حدث اقتصادي إفريقي خلال الشهر الجاري أيضاً، وهو منتدى مصر الاقتصادي والذي تنطلق دورته الحادية عشر 23 مارس الجاري، ويحمل عنوان «مصر بوابة عبورك لأفريقيا»، وذلك تدعيما للدور المصري في التعاون الاقتصادي مع دول القارة السمراء.

 

 

وأوضح أن المنتدى سيتناول كافة الأفكار والمحاور الرئيسية التي تؤدي إلى تحقيق شراكة حقيقية مع أفريقيا، وسيكون المنتدى بمثابة منصة للمساعدة في تشكيل أولويات القطاع الخاص للعام الجاري.

 

 

وأكد  أن المنتدى هذا العام سيشهد مشاركة متميزة للعديد من خبراء المال والأعمال وكبار الاقتصاديين، والمسؤولين المصريين والأفارقة، كما سيشهد مشاركة عربية متميزة، لمناقشة كافة أوجه التعاون الاقتصادي للقطاع الخاص مع دول إفريقيا.



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