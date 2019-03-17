«عبد الحفيظ»: مباراة الزمالك لن تحسم الدوري

17 مارس 2019 - 12:13 م

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، أن مباراة فريقه أمام غريمه الزمالك، المقرر إقامتها يوم 30 مارس الجاري على ملعب برج العرب، هي الأهم في المرحلة الحالية للفريق الأحمر.

وقال «عبد الحفيظ»، في تصريحات صحفية: «مباراة الزمالك لن تحسم الدوري، لكنها الأهم محليًا في المرحلة الحالية للأهلي، نرفض الحديث عن أي أمور بعيدة عن هذا اللقاء لعدم تشتيت تركيز اللاعبين».

ويحل النادي الأهلي وصيفًا بفارق نقطة واحدة عن الزمالك الذي يتصدر جدول المسابقة برصيد 52 نقطة بفارق مباراة أقل عن الأحمر.