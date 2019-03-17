شاهد.. ياسمين صبري تؤدي حركة قاتلة في الجيم

17 مارس 2019 - 12:15 م

ظهرت الفنانة ياسمين صبري في صالة الجيم وهي تؤدي بعض التدريبات الشاقة التي تعبر عن رشاقتها ولياقتها العالية.





ونشرت "صبري" صورة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي تؤدي حركة صعبة للغاية أثرت في متابعيها ونالت إعجابهم علي الرغم من وصف البعض لها بأنها حركة قاتلة.





وجاء هذا التمرين ضمن استعدادات الفنانة لدورها الجديد في مسلسل "حكايتي".





مسلسل "حكايتي" تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد الناصر، مصطفى درويش.

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