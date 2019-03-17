بالصور.. مجموعة "عمال مصر" توقع بروتوكول تعاون بمئوية حزب الوفد

17 مارس 2019 - 12:15 م

وقعت مجموعة عمال مصر الصناعية لدعم الاستثمار المصري بروتوكول تعاون مع حزب الوفد فى ذكرى احتفالات الحزب بمرور 100 عام تأسيسه، وذلك بحضورالكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا للحزب والأستاذ هشام الدوح نقيب المحامين ورئيس لجنة الوفد بمركز إطسا وأعضاء الحزب و مندوبي ومسئولي الشركات والمؤسسات العمالية.

وصرح محمود حجاج المستشار الإعلامي لمجموعة عمال مصر توقيع البروتوكول جاء في إطار التعاون لدعم الشباب في كافه المجالات الثقافية والمهنية والمشاركة المجتمعية ودعم الاستثمار والمستثمرين وفئة العمال والحفاظ على حقوقهم.

وأكد المستشار هيثم حسين، رئيس المجموعة أمين عام شباب الجمهورية لاتحاد المجالس المحلية والبرلمانية، أن مجموعة عمال مصر تأسست في 2010 لدعم الشباب وتعاونت المجموعة مع وزارة القوى العاملة والصناعة والاستثمار وكبرى المؤسسات الصناعية وغيرها من المؤسسات المهتمة بدعم الاستثمار والشباب وجاء مؤخرا التعاون مع حزب الوفد إضافة للجميع.

وتحدث الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا للحزب إنه في ظل احتفالات حزب الوفد بمرور 100 عام على تأسيسه، يتجه الحزب لخطوات جديدة للتعاون مع مؤسسات جديدة تهتم بدعم الشباب والاستثمار ، وأشار قائلا أن الحزب له تاريخ ومواقف وطنية معروفة ومن الأحزاب ذات الثقة المحلية والدولية.

وفى هذا السياق قام الأستاذ عبد العظيم الباسل بتوقيع بروتوكول تعاون ممثلا لحزب الوفد مع اللواء مجدى أبو العز والمهندس محمود المغربي ممثلي مؤسسة عمال مصر لتوفير 2000 فرصة وفرص أخرى كثيرة لدعم الشباب.



