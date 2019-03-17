إصابة 18 معلمًا في حادث مروري بمطروح

17 مارس 2019 - 12:22 م

أصيب 18 معلمًا في حادث تصادم أتوبيس تابع لمحافظة مطروح، اليوم الأحد، في الكيلو 95 طريق (الإسكندرية - مطروح) الساحلي أمام قرية الزيتون.

وكانت غرفة عمليات نجدة مطروح، تلقت بلاغًا يفيد بتصادم أتوبيس نقل معلمين تابع لمحافظة مطروح، بجانب الطريق ما أسفر عن إصابة 18 معلمًا.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لمكان الحادث لمعاينته، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة لتلقي الاسعافات، ورفع آثار الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لعرضه على النيابة المختصة.