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مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابات بإطلاق نار في الضفة الغربية

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رسالة بمقتل الجنود الأسرى عبر هواتف جنود إسرائيل
رسالة بمقتل الجنود الأسرى عبر هواتف جنود إسرائيل

وكالات- الدويني فولي

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قتل 3 جنود إسرائيليين اليوم الأحد، وفق مصادر إسرائيلية، في عملية طعن وإطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية.

وذكرت مراسلتنا في القدس أن شابا فلسطينيا وصل إلى مستوطنة أرئيل، وقام بطعن جندي ثم السيطرة على سلاحه وأطلق النار به على مجموعة من الجنود أصاب منهم 4 موقعا بينهم إصابات خطيرة، ولاذ بالفرار.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن قوات إسرائيلية هرعت إلى موقع الهجوم، وأغلقت كافة المداخل وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه قرر "استدعاء وتعزيز القوات العسكرية في المنطقة وذلك بهدف ملاحقة المخرب الجبان ولتعزيز الجهود الدفاعية في منطقة الهجوم".

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