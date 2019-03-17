سي إن إن تكشف عن الدول التي زارها إرهابي المجزرة

17 مارس 2019 - 12:47 م

كشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، أن منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي الأسترالي "برينتون تارنت" ، سبق له زيارة باكستان، وعدة دول أخرى شرقي أوروبا، بغرض السياحة.

وقالت الشبكة أن تارنت، زار المناطق الشمالية في باكستان، في العام الماضي، لذات الغرض.

كما نقلت الشبكة أيضا عن مدير فندق نزل به تارنت، قوله : "إن الإرهابي الأسترالي كان يخرج منذ الصباح الباكر، ولا يعود إلى المساء، منوها أنه كان سائحا عاديا، لكن كان مولعا بالطعام المحلي.

وأضافت أن تارنت سافر إلى كل من بلغاريا ورومانيا وهنغاريا، وصربيا، والجبل الأسود، شرقي أوروبا، وفقا للمدعي العام في بلغاريا.

كما أشارت الشبكة إلى أن اللافت في خلفية تارنت أنه لا يحمل أي سجل إجرامي سواء في نيوزيلندا حيث نفذ هجومه الإرهابي، أو في موطنه أستراليا، حيث كان يعمل كمدرب رياضي حيث قال تراسي غراي، مدير المركز للشبكة، إنه كان شخصا عاديا ولم يظهر أي أفكار متشددة أو أي تصرف جنوني.

وتساءل ربما كان تارانت تطرف خلال الزيارات التي أجراها إلى شرق أوروبا وآسيا قبل تسعة أعوام.