إيهاب جلال: خوفي من حسام حسن سبب رفض مصافحته

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ايهاب جلال
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المصريون

حسام حسن

ايهاب جلال

كشف إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري، عن السبب وراء تجاهله لحسام حسن مدرب سموحة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري العام.

وقال «جلال» في تصريحاته صحفية: «بالنسبة لي المباراة لا تتعدى كونها ثلاث نقاط للفريق الفائز، ورفضت تبادل التحية مع الجهاز الفني لسموحة عقب نهاية المباراة لأني كنت أخشى من رد فعل أو تجاوز».

وأضاف: «طلبت من اللاعبين الذهاب لمصافحة الجهاز الفني لسموحة كونه قام بتدريبهم من قبل، حيث يجب على اللاعبين أن تكون علاقتهم جيدة بمدربيهم السابقين وألا يتعدى الأمر مباراة كرة قدم».

وأتم إيهاب جلال تصريحاته قائلًا: «بالنسبة لي لا توجد مشكلة مع أحد ونحن نلعب كرة قدم وهناك فائز ومهزوم"، مُضيفًا :"نسعى للفوز بالمباريات المقبلة من أجل مركز جيد والتواجد في المربع الذهبي».

وكان نادي المصري قد تغلب بأربعة أهداف مقابل هدفين على سموحة، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجيش بالسويس في الجولة الـ 26 من الدوري العام.



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