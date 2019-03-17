حبس شاب 10 سنوات لإرساله مواد إباحية لطالبة

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اختراق الحسابات على فيسبوك

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بحبس شاب 10 سنوات لاختراقه حساب طالبة على موقع التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل إباحية منه.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور منيا القمح، يفيد بلاغا "جهاد محمد الجبالي"20 سنة طالبة بكلية دراسات إسلامية، تفيد قيام " أيمن.م.م.ج"47 سنة تاجر ألبان باختراق حسابها الشخصى على وسائل التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وأخذ صورها الشخصية، وإنشاء حسابات على الفيس بوك بصورها، وإرسال رسائل إباحية من الحسابات الوهمية للشباب، وتحرر المحضر رقم 7995 لسنة 2017 إدارى منيا القمح.

وتسبب ذلك فى دخول المجنى عليها فى حالة نفسية سيئة فضلا عن رغبتها فى عدم الذهاب للجامعة من كثرة المضايقات التى تتعرض لها نتيجة اختراق حسابها وإرسال رسائل إباحية منه، وتقديمها عدد من المحاضر ضد المتهم وعدم القبض عليه.

 


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