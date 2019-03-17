"الوزير" يقيل نائب رئيس محطة سيدي جابر

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أقال وزير النقل، المهندس كامل الوزير، مصطفى سلطان، نائب رئيس محطة سيدي جابر لقطاع الشئون المالية بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لـ"الوزير"، إلى محطة سيدي جابر بعد أن استقل القطار رقم 905 من محطة مصر متجهًا إلى الإسكندرية، حيث تفقد حالة القطار، واستمع إلى شكاوى الركاب ووعدهم بتحسين الخدمة.

فى سياق متصل انطلق المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات "مارلوج 8" بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والمعلومات والنقل البحرى.
 
 

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