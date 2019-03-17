"القوى العاملة" تنفذ 13 ندوة بمنشآت القطاع الخاص

17 مارس 2019 - 01:17 م

تنفذ وزارة القوي العاملة "الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل" حاليًا، 13 ندوة بمنشآت القطاع الخاص يستفيد منها 2340 من الذكور والإناث في محافظات القاهرة والقليوبية، والإسكندرية، ومطروح، والغربية، وجنوب سيناء، تنتهي 28 مارس الجاري.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن التدريب يشمل السيدات علي الخياطة والتفصيل والطباعة علي النسيج والأواني، ويستفيد 300 متدربة في مجال الخياطة والتفصيل بواقع 50 متدربة بكل محافظة، و900 متدربة في مجال الطباعة علي النسيج والأواني بواقع 150 متدربة بكل محافظة.

وأشار إلي أنه بالتزامن مع هذه الدورات يتم تنفيذ ندوات توعية في موضوعات 'خطورة الزواج المبكر، ومكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، ومناهضة التحرش الجنسي، ومناهضة ختان الإناث.



