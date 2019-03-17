بينهم ممثلتان شهيرتان.. فضيحة تهز الولايات المتحدة

17 مارس 2019 - 01:21 م

وجهت اتهامات قضائية إلى حوالى خمسين شخصًا بينهم ممثلتان شهيرتان في قضية دفع أموال لوسطاء مقابل تزوير بيانات وعلامات لإدخال أبنائهم إلى مؤسسات تعليمية عريقة.

يأتي هذا عقب فضيحة الرشاوى الجامعية التي تهز الولايات المتحدة، والتي سلطت الضوء على المسار المعتمد لدخول الجامعات الكبرى في البلاد القائم على التنافسية الشديدة.

تقول "سيلفي بيغار"، سيدة من نيويورك، إن ابنتها نجحت أخيرًا في امتحان الدخول إلى جامعة مهمة في ولاية ماساتشوستس "في الولايات المتحدة، يشكل الدخول إلى الجامعة هوسا لدى العائلات.

وأضافت: "لدينا انطباع بأن هذه الأمور ترتسم منذ مرحلة الحضانة تقريبًا.. كما أن دخول جامعة شهيرة يفتح أبواب النجاح المهني وتقريبًا السعادة".

بينما تقول أنجيلا بيريز وهي طالبة في جامعة جورجتاون العريقة: "هذا المسار يثير ضغطا نفسيا هائلا"، خصوصا لدى أبناء الأشخاص غير المقتدرين ماليا بدرجة كبيرة، وقد أرسلت أنجيلا وهي ابنة مهاجرين فيليبينيين، ملف ترشيحها لدخول ما لا يقل عن 18 جامعة، وهي تقول "كنت أشعر بضغط وتوتر هائلين للانضمام إلى كلية جيدة والحصول على منحة لائقة".

وبحسب جمعية المستشارين التربويين المستقلين، يبلغ معدل بدل أتعاب المستشار التربوي 200 دولار للساعة الواحدة، لكن ثمة أيضا تكاليف إضافية تراوح في أحيان كثيرة بين 850 دولارا و10 آلاف.

وأوضح حفيظ لخاني مؤسس معهد خاص متخصص في التحضير للدراسات العليا "منذ هذا التغيير، حصل تقدم نحو مستوى من التأهيل العلمي آخذ في الارتفاع لدى المرشحين".

وأضاف: "أدرك أن ثمة فروقا ولا يمكن للجميع الحصول على الدعم الأفضل أو حتى الاستحصال على أي دعم كان".

وهزت قضية الرشاوى البلاد، لكن بدل التنديد بالغش فضّل كثيرون التذكير بأن النظام الأمريكي يفتقر بشدة إلى المساواة بين المواطنين من مختلف الطبقات حتى في أطر قانونية.

كما كتبت الصحافية راينسفورد ستوفر في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، "أدركت في الجامعة أن الحق في القبول مطروح دائما للبيع".

وأشارت إلى أن "فضيحة الرشاوى ليست أسوأ من الصناعة القانونية التي تساعد شبابا ميسورين كثيرين على دخول جامعات أحلامهم".



