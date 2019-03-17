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تعرف على مواعيد وأماكن انقطاع المياه في القليوبية

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انقطاع المياه
انقطاع المياه

متابعات - أمينة عبد العال

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القليوبية

القناطر

قطع المياه

تقطع المياه غدًا من العديد من المناطق في القليوبية.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة القناطر الخيرية، غدًا الإثنين 18 مارس لمدة 8 ساعات، من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 صباحًا، بعد غد الثلاثاء 19 مارس، وذلك لأعمال غسيل وتطهير شبكات المياه بالكلور.

مواعيد وأماكن انقطاع المياه في القليوبية

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

انقطاع المياه في القليوبية

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



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