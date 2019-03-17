» تعرف على أسعار الذهب

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الولايات المتحدة

الذهب

أسعار

الجرام

جلسة التداول

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الذهب في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد 17 مارس.

وسجل الجرام عيار 21 نحو 631 جنيهًا، وعيار 24 نحو 720 جنيها، وعيار 18 نحو 541 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5050 جنيهًا.

وعاودت أسعار الذهب الصعود فوق مستوى 1300 دولار للأوقية  بنهاية تعاملات الجمعة الماضية مع تراجع الدولار بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأنهى البلاديوم جلسة التداول مرتفعا 0.1% عند 1560.00 دولارا للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1567.5 دولار.

وفي غضون ذلك، انتعش الذهب بعد انخفاضه واحدا بالمائة في الجلسة السابقة، لينهي الجلسة مرتفعا 0.4% إلى 1301.13 دولار للأوقية ومسجلا مكاسب لثاني أسبوع على التوالي.

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