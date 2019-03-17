وزير التموين يزف بشرى سارة للمواطنين

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متابعات - أمينة عبد العال

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وزير التموبن

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم حذف أى مواطن من منظومة الدعم  طالما أنه من المستحقين.

ولفت وزير التموين خلال افتتاح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ ، أن ما تقوم به الوزارة حاليا تنقية البطاقات واستبعاد غير المستحقين :" مفيش حد هيتشال من دعم البطاقات وهو مستحق".

وتساءل الوزير: "هل يعقل أن يستهلك شخص كهرباء بأكثر من 1000 كيلوات  شهريا أو فاتورة محمول أكثر من 1000 جنيه شهريا، أو يمتلك سيارة فارهة ويستحق دعم بقيمة 50 جنيه "؟!.



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