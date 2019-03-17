الأهرامات تستعد لاستقبال قرعة أمم أفريقيا

17 مارس 2019 - 01:35 م

بدأت محافظة الجيزة، العمل على قدم وساق من أجل التجهيز لاستقبال مراسم قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر لها يوم 12 أبريل المقبل بمنطقة الأهرامات، بحضور العديد من الوفود الأفريقية والدولية.

وقال أحمد راشد، محافظ الجيزة، فى بيان صحفى اليوم، الأحد، إنه جارٍ الانتهاء من أعمال تجميل الطرق المؤدية للمنطقة الأثرية ودعمها بالزهور ولافتات الترحيب بالزوار والمشاركين، مضيفًا أن كافة المناطق الأثرية ستظهر بأزهى صورها خلال فعاليات كأس الأمم الأفريقية لاستقبال الوفود السياحية للدول المشاركة فى البطولة.

وكلف "راشد"، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستمرار فى رفع كفاءة الأماكن المحيطة بالمناطق الأثرية وتجميلها وصيانة الطرق والشوارع المؤدية لها، ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالعمل على مدار 24 ساعة لرفع كفاءة النظافة والتجميل والمساحات الخضراء بالطرق الرئيسية وعدم السماح بوجود أى مخلفات والاستمرار فى تجريد الطرق الرئيسية.

وقال المحافظ، إنه جارٍ تطوير شارع الأهرام بدءا من منطقة نصر الدين إلى ميدان الرماية.

وأضاف أنه جارٍ تركيب بلاط "انترلوك" على جانبى الطريق بشارع الأهرام للتسهيل على المشاة خلال السير، وترميم الأرصفة ودهان البلدورات إضافة إلى التأكد من كفاءة أعمدة الأنارة بالكامل وصيانة ما يلزم منها.