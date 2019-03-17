خريجة أزهر: "الوظيفة هتضيع مني"

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الفيوم

الأزهر

النتيجة

اشتكت منة رمضان، خريجة دراسات إنسانية قسم لغات وترجمة بجامعة الأزهر، إدارة الجامعة بعد أن تسببت في ضياع وظيفة منها نتيجة لتعنت موظفة شئون الطلاب في استخراج الشهادة المؤقتة، وهي إحدى الأوراق المطلوبة للوظيفة.

وقالت "منة"، إنها تقدمت بطلب لاستخراج النتيجة منذ الأحد الماضي، إلا أنها فوجئت بالموظفة تخبرها بعدم استخراج النتيجة قبل عشرة أيام وعندما أخبرتها أن النتيجة للالتحاق بوظيفة وبأنها من محافظة الفيوم، فوجئت بالموظفة تقول لها: "واما انتي من الفيوم بباكي جابك تتعلمي في القاهرة ليه من الأول".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فعندما ذهبت "منة" صباح اليوم لاستخراج النتيجة مرة أخري فوجئت بالموظفة تخبرها بأنه لا يوجد ورق بالجامعة لاستخراج شهادتها.

وتقول منة : "الوظيفة هتضيع مني عشان جامعة الأزهر مفيهاش ورق ده يرضي مين".



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