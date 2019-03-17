  • الأحد 17 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:26 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. ليفربول «صلاح» وفولهام

السيسى

السيسى يطالب اوروبا بنسبة من اختراعات المصريين

دار الإفتاء المصرية

"الإفتاء" توضح حكم إفشاء الأسرار الزوجية

الرئيس السيسي

السيسي للشباب: "للأسف معندناش إمكانيات"

بشار

قرارات مفاجئة لبشار.. تكشفها صحيفة لبنانية

كلوب

كلوب: معاناة صلاح التهديفية «شيء جيد»

مشاري راشد

مشاري راشد لداعية إماراتي: أنت على "شفا هلكة"

بطاقة التموين

وزير التموين يزف بشرى سارة للمواطنين

جامعة أمريكية

بينهم ممثلتان شهيرتان.. فضيحة تهز الولايات المتحدة

إصابة مخرج سينمائى فى حادث مرورى بأكتوبر

إصابة 18 معلمًا في حادث مروري بمطروح

خريجة أزهر: "مفيش ورق في جامعة الأزهر لشهادات التخرج"

آخر الأخبار

جامعة الازهر
جامعة الازهر

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

هكذا يؤثر التخلي عن اللحوم على الجسم

#

الهلالي: يجوز تحويل الفتاوى إلى قوانين

#

جامعة الأزهر ترد على الفيديو المسيء للأقباط

#

هكذا يطعنون مصر في أعز ما تملك

الفيوم

الأزهر

النتيجة

اشتكت منة رمضان، خريجة دراسات إنسانية قسم لغات وترجمة بجامعة الأزهر، إدارة الجامعة بعد أن تسببت في ضياع وظيفة منها نتيجة لتعنت موظفة شئون الطلاب في استخراج الشهادة المؤقتة، وهي إحدى الأوراق المطلوبة للوظيفة.

وقالت "منة"، إنها تقدمت بطلب لاستخراج النتيجة منذ الأحد الماضي، إلا أنها فوجئت بالموظفة تخبرها بعدم استخراج النتيجة قبل عشرة أيام وعندما أخبرتها أن النتيجة للالتحاق بوظيفة وبأنها من محافظة الفيوم، فوجئت بالموظفة تقول لها: "واما انتي من الفيوم بباكي جابك تتعلمي في القاهرة ليه من الأول".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فعندما ذهبت "منة" صباح اليوم لاستخراج النتيجة مرة أخري فوجئت بالموظفة تخبرها بأنه لا يوجد ورق بالجامعة لاستخراج شهادتها.

وتقول منة : "الوظيفة هتضيع مني عشان جامعة الأزهر مفيهاش ورق ده يرضي مين".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حادث نيوزيلندا.. المقايضة العبثية!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

من يضع السلاح بيد الإرهاب؟

حسام فتحي

الأخضر الإبراهيمي .. سٌمٌ قاتل

د. هشام الحمامي

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام فولهام
» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة «حسين داي»
» اليوم.. المنتخب يبدأ الاستعداد لمباراتي النيجر ونيجيريا
» "الإفتاء" توضح حكم إفشاء الأسرار الزوجية
» السيسي للشباب: "للأسف معندناش إمكانيات"
» تعرف على أسعار الذهب
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا
» شاهد.. ياسمين صبري تؤدي حركة قاتلة في الجيم
» خبير أرصاد: مفاجأة بشأن طقس الـ7 أيام المقبلة
» إغلاق مطار دانيدن في نيوزيلندا بعد الإبلاغ عن عبوة مشبوهة
» وفاة الفنان جلال عيسى عن عمر يناهز 82 عامًا

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • مغرب

    06:09 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية