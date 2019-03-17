تأجيل طعن "خلية داعشي دمياط" على إعدامهم

17 مارس 2019 - 01:48 م

أجلت محكمة النقض، طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش دمياط"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المؤبد و15 سنة لجلسة 7 أبريل المقبل للمرافعة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، قد قضت بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقًا ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية متصلة بـ داعش فى دمياط.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين فى أمر الإحالة اتهامات تأسيس والاشتراك فى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة من أداء عملها، وإتلاف أموال عامة وخاصة، والشروع فى تصنيع المواد والعبوات المتفجرة،وحيازة أسلحة نارية.