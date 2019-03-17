فرص الزمالك في التأهل لدور الـ8 بالكونفدرالية

17 مارس 2019 - 01:58 م

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نصر حسين داي، في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب 5 يوليو، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كما يلتقى في نفس التوقيت جورماهيا الكينى مع أتلتيكو الأنجولى في مباراة لا تقل أهمية عن مواجهة الزمالك وحسين داي، فكلاهما مرتبط بالآخر ونتيجتهما تحسمان الفريقين المتأهلين إلى دور الثمانية.

ويتصدر الزمالك المجموعة الرابعة ولديه 8 نقاط، ويأتى بترو أتلتيكو في الوصافة مع نصر حسين داى برصيد 7 نقاط، وأخيرا جورماهيا الكينى 6 نقاط.

والزمالك لديه أكثر من فرصه من مواجهة الليلة ليحسم من خلال احداها التأهل إلى الدور التالي.

الفرصة الأولى، أن يحقق الزمالك الفوز ويتأهل متصدرا بـ 11 نقطة عن المجموعة الرابعة بغض النظر عن نتيجة اللقاء الآخر.



الفرصة الثانية هي تعادل الزمالك ووقتها يرتفع رصيده إلى تسع نقاط وأيضًا نتيجة اللقاء الثانى لا تؤثر.

الفرصة الثالثة، هي خسارة الزمالك أمام نصر حسين داى الليلة قد تؤهل القلعة البيضاء إلى الدور التالى شرط أن تنتهى مواجهة جورماهيا وأتليتكو بالتعادل ورغم الفرص العديدة للزمالك، إلا أن ما يزيد من صعوبة المباراة، هو أن نصر حسين داى لا يملك سوى فرصة الفوز لضمان التأهل.