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إدارة الأهلي توجه رسالة لـ"الزمالك" قبل مواجهة "حسين داي"

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أول قرار من الزمالك بعد التعادل مع «حسين داى»

وجه المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، رسالة دعم من قبل الإدارة الحمراء، إلى فريق النادي الزمالك قبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم مع فريق نصر حسين داي الجزائري.

وكتب شريف فؤاد، المتحدث باسم القلعة الحمراء، علي الحساب الرسمي للأهلي بـ"تويتر": "كل التوفيق لنادي الزمالك في مباراته المهمة اليوم مع نصر حسين داي الجزائري، وأن تتوج بفوز يصعد به إلي الأدوار النهائية في الكنفدرالية".

واختتم كلامه بقوله: "الأهلي يدعم الزمالك إفريقيًا".

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه نصر حسين داي اليوم في تمام السادسة مساءً علي ملعب 5 يونيو في العاصمة الجزائرية، وتعد فرص الزمالك كبيرة للصعود حيث يحتاج للمكسب أو التعادل للصعود لقبل النهائي.



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