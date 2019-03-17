كلوب: معاناة صلاح التهديفية «شيء جيد»

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تحت عنوان "مدرب ليفربول مصدق بمهارة صلاح"، ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن الألماني "يورجن كلوب" يواصل دفاعه عن نجم فريق، محمد صلاح، معقبًا أن "المعاناة التهديفية التي يعيشها نجم الريدز مؤخرًا شيء جيد بكل تأكيد".

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، لم يسجل منذ 6 مباريات، ما يعد أطول فترة غياب تهديفي منذ توقيع "صلاح" للريدز منذ نوفمبر 2017.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "كلوب" لا يشعر بالقلق إزاء افتقار مهاجمه التهديف أمام المرمى؛ لأنه مقتنع أن على اللاعبين الآخرين التسجيل.

وسجل السنغالي "ساديو ماني"، خمسة أهداف في آخر أربع مباريات له بما في ذلك المباراة الافتتاحية أمام بايرن ميونيخ في منتصف الأسبوع.

وقال "كلوب"، في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من الجيد أن يتقاسم اللاعبون مسئولية إحراز الأهداف، لدينا الآن 73 نقطة، وكل هدف أحرزناه منذ بداية الموسم ساهم في وصولنا إلى ما وصلنا إليه".

وأضاف: "بين كل فترة والأخرى، يكون هناك لاعب متألق بشكل كبير.. أعتقد أن محمد صلاح يقدم أداءً رائعًا هذه الفترة، وإذا نظرنا إلى الفرصة التي سنحت له قرب نهاية مباراة بايرن، سنجد أنه كان قاب قوسين أو أدنى من هز الشباك، ولكن نيكولاس زوليه أبعد الكرة من أمامه في آخر لحظة".

وواصل "أمام بالنسبة إلى "ماني"، فالوضع مختلف، ونشكر الرب أنه يقدم أفضل أداء له هذه الفترة.. كل الأهداف التي أحرزناها متساوية في الأهمية ولا يهم من يسجل الأهداف، ولكن بالطبع تنوع محرزي الأهداف يعطينا ثقة أكبر".

وأكمل المدرب الألماني "إذا لم يسجل ماني أي هدف في المباريات الخمس أو الست الماضية، فلربما لم يكن ليستطيع أن يسجل ذلك الهدف الأول في مباراة بايرن، ولكن نظرًا للمستوى الرائع الذي ظهر به مؤخرًا، نجح في هز الشباك بطريقة رائعة".

وأردف "الجميع قاموا بانتقاد مانويل نوير في هذا الهدف، ولكنني أرى أن ماني هو من قام بعمل استثنائي.. هو يمر بفترة من التألق ونتمنى أن تستمر طويلًا، فهذا مهم جدًا بالنسبة إلينا".

وأتم مدرب بروسيا دورتموند السابق "بكل تأكيد كل الأهداف التي سجلناها حتى الآن مهمة، ولكنها لن تكون في أهمية الأهداف التي سنحرزها في الفترة الصعبة القادمة".



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