» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

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الملك سلمان

سفير

إبرهيم جالو

سفير موريتانيا

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا جديدًا، بتعيين 13 سفيرًا سعوديًا جديدًا، وأدوا القسم أمامه، في مكتبه بقصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "أدى القسم كل من سفير سيراليون الدكتور إبراهيم جالو، وسفير فيتنام الاشتراكية فو فيت زونغ، وسفير جورجيا فاختانغ جاوشفيلي، وسفير موزمبيق فيصل فاكير قاسم، وسفير النمسا جورج بوستينغر، وسفير باكستان راجا علي إعجاز، وسفير السودان عبدالعظيم محمد الكاروري، وسفير الكويت الشيخ علي بن خالد الجابر الصباح، وسفير كينيا بيتر نيكولاس، وسفير موريتانيا محمد الأمين ولد الشيخ، وسفير تشاد زكريا فضل كتر، وسفير البرازيل مارسيلو سوزا ديلا نينا، وسفير بلغاريا ديميتار إيفانوف أبا جييف".

ورحب الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم  نقل تحياته لقادة دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتنمية العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معربين عن شكرهم لخادم الحرمين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.


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