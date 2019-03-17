مشاري راشد لداعية إماراتي: أنت على "شفا هلكة"

17 مارس 2019 - 02:08 م

طالب المنشد الديني مشاري راشد من يدعو للتشكيك في السنة الصحيحة - في إشارة للداعية الإماراتي وسيم يوسف- بالتراجع والبيان، وأنه على شفا هلكة.

وقال مشاري راشد، في حسابه على تويتر: "التشكيك في السنة يقتضي التشكيك في الله وكلامه أفي الله شك ؟وقد تكفّل سبحانه في حفظ دينه فقال: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"، وقال :"وأنزلنا إليك الذكر لتُبيّن للناس ما نُزّل إليهم"، فمن طعن في السنة الصحيحة وكسر هيبتها فهو على شفا هلكة، أكرر دعوتي له بالتراجع والبيان.

وأضاف أنه : "لا تنوير أهدى من نور محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق الإمام مالك : "لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها".

واستدلّ مشاري راشد بآيات من القرآن : "يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير .. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين"، حيث قال المفسرون: النور محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب المبين: القرآن الكريم.

يذكر أن ضاحي خلفان نائب شرطة دبي السابق قد شن هجوما أيضًا على وسيم يوسف قائلاً: "العالم الجليل د. وسيم يوسف سمعته يقول إنه يشك في صحيح البخاري. أشهد أن وسيم مفسر أحلام شاطر ".

وكتب أيضًا على حسابه في تويتر: "أجمعت الأمة على صحيح البخاري.. فدع من يجهل مكانة الإمام البخاري يقول ما شاء.. فإنه يعبر عن مستوى فهمه".

وأضاف خلفان: "أنا شخصيا أحتفظ بصحيح البخاري عندي في المكتبة لكن لو رأيت مؤلفا لوسيم مجانا ما أخذته..لأنني أعرف منزلته في العلم".

وهاجم وسيم يوسف قائلاً: "كل ما أقوله للأخ وسيم لا شيخ ولا دكتور.. الأخ اسأل الله أن يهديك.. الغرور شين.. تراك يا وسيم تكره الناس فينا.. لأن الناس يحسبونك علينا وأنت كما أظن لست منا.. إن كنت منا حافظ على أمنا".



