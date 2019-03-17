  • الأحد 17 مارس 2019
  • بتوقيت مصر02:37 م
بحث متقدم
كلوب

كلوب: معاناة صلاح التهديفية «شيء جيد»

مشاري راشد

مشاري راشد لداعية إماراتي: أنت على "شفا هلكة"

بطاقة التموين

وزير التموين يزف بشرى سارة للمواطنين

جامعة أمريكية

بينهم ممثلتان شهيرتان.. فضيحة تهز الولايات المتحدة

إصابة مخرج سينمائى فى حادث مرورى بأكتوبر

إصابة 18 معلمًا في حادث مروري بمطروح

إرهابي المجزرة

"سي إن إن" تكشف عن الدول التي زارها إرهابي المجزرة

محاكمة

براءة 4 متهمين في "أحداث إرهاب كنتاكي"

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

الرئيس السيسي: "مهم جدًا نسمع ونصدق بعض"

القرني

القرني: هذه هي علاقة الخوارج بصحيح البخاري

صورة جديدة للإرهابي

صورة جديدة.. لحظة اعتقال إرهابي مجزرة المصلين

مشاري راشد لداعية إماراتي: أنت على "شفا هلكة"

الصفحة الأخيرة

مشاري راشد
مشاري راشد

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

مشاري راشد يتناول "وجبة جراد".. ومتابعيه: " بالعافية"

#

مشارى يغني لـ "بن راشد": لا تشغل البال بالدنيا

#

بقيادة «كوبر».. أوزبكستان تقسو على تركمانستان برباعية

#

مشارى راشد يشعل تويتر بـ"كلاب النار"

السنة

البخارى

مشارى راشد

وسيم يوسف

طالب المنشد الديني مشاري راشد من يدعو للتشكيك في السنة الصحيحة - في إشارة للداعية الإماراتي وسيم يوسف- بالتراجع والبيان، وأنه على شفا هلكة.

وقال مشاري راشد، في حسابه على تويتر: "التشكيك في السنة يقتضي التشكيك في الله وكلامه أفي الله شك ؟وقد تكفّل سبحانه في حفظ دينه فقال: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"، وقال :"وأنزلنا إليك الذكر لتُبيّن للناس ما نُزّل إليهم"،  فمن طعن في السنة الصحيحة وكسر هيبتها فهو على شفا هلكة، أكرر دعوتي له بالتراجع والبيان.

وأضاف أنه : "لا تنوير أهدى من نور محمد صلى الله عليه وسلم،  وصدق الإمام مالك : "لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها".

واستدلّ مشاري راشد بآيات من القرآن : "يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير .. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين"، حيث  قال المفسرون: النور محمد صلى الله عليه وسلم،  والكتاب المبين: القرآن الكريم.

يذكر أن ضاحي خلفان نائب شرطة دبي السابق قد شن هجوما أيضًا على وسيم يوسف قائلاً: "العالم الجليل د. وسيم يوسف سمعته يقول إنه يشك في صحيح البخاري.  أشهد أن وسيم مفسر أحلام شاطر ".

وكتب أيضًا على حسابه في تويتر: "أجمعت الأمة على صحيح البخاري.. فدع من يجهل مكانة الإمام البخاري يقول ما شاء.. فإنه يعبر عن مستوى فهمه".

وأضاف خلفان: "أنا شخصيا أحتفظ بصحيح البخاري عندي في المكتبة لكن لو رأيت مؤلفا لوسيم مجانا ما أخذته..لأنني أعرف منزلته في العلم".

وهاجم وسيم يوسف قائلاً: "كل ما أقوله للأخ وسيم لا شيخ ولا دكتور.. الأخ اسأل الله أن يهديك.. الغرور شين.. تراك يا وسيم تكره الناس فينا.. لأن الناس يحسبونك علينا وأنت كما أظن  لست منا.. إن كنت منا حافظ على أمنا".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حادث نيوزيلندا.. المقايضة العبثية!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

الأخضر الإبراهيمي .. سٌمٌ قاتل

د. هشام الحمامي

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على أسعار الذهب
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا
» شاهد.. ياسمين صبري تؤدي حركة قاتلة في الجيم
» خبير أرصاد: مفاجأة بشأن طقس الـ7 أيام المقبلة
» إغلاق مطار دانيدن في نيوزيلندا بعد الإبلاغ عن عبوة مشبوهة
» وفاة الفنان جلال عيسى عن عمر يناهز 82 عامًا
» حريق هائل داخل شقة سكنية في أوسيم
» إحالة مسئول بحي الموسكي للجنايات لاتهامه بالرشوة
» ارتفاع ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 109 قتلى ومصابين
» مقتل وإصابة 10 أشخاص في انفجار قنبلة بباكستان
» «زعيم الثغر» يواجه حرس الحدود ضمن مؤجلات الدوري

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية