بالصورة.. الأهلي يدعم الزمالك أمام بطل الجزائر

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الكونفدرالية

أعرب شريف فؤاد، المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، عن أمنياته بتأهل الزمالك إلى الدور الثاني في بطولة كأس الكونفدرالية وذلك قبل مواجهة نصر حسين داي الجزائري، في السادسة مساء اليوم الأحد.

وقال "فؤاد"، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل التوفيق لنادي الزمالك في مباراته المهمة اليوم مع نصر حسين داي الجزائري وأن يتوج بفوز يصعد به الى الأدوار النهائية في الكونفدرالية".

وأضاف: "الأهلي يدعم الزمالك إفريقيا، والدوري أهلاوي".

يلتقى الزمالك مع حسن داي، في تمام السادسة من مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

ويحتاج الزمالك الفوز أمام بطل الجزائر لضمان التأهل إلى دور ربع النهائي، حيث يتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، وخلفه الأهلي بـ51 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي يلاقي الزمالك في قمة الدوري المصري نهاية الشهر الجاري، على ملعب برح العرب، ضمن منافسات الجولة الـ17 المؤجلة في المسابقة المحلية.




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