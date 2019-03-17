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انتحار شاب شنقًا لمروره بأزمة نفسية بالدقهلية

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انتحار شاب

انتحار فى الدقهلية

أقدم شاب على الانتحار شنقًا داخل مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

وردت معلومات للواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، من مأمور مركز ميت سلسيل، يفيد بالعثور على شاب بحى السلطان بدائرة المركز مشنوقا داخل غرفة نومه.  

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص عثر على "أحمد ع م"، 20 سنة، معلقًا فى سقف غرفة نومه بحبل، وتم استدعاء النيابة العامة والتى عاينت الجثة، وأمرت بإنزالها.

وبسؤال أسرة الشاب أكدوا مروره بحالة نفسية سيئة، وتم تحرير محضر بالواقع.


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