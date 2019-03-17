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سقوط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في الإسكندرية

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ضبط تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة
ضبط تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة

شيماء السيد

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سرقة

الإسكندرية

سرقة المواطنين

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه.

وردت عدة بلاغات لأجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص صغير الحجم" بسرقة المارة كرهاً عنهم بالطريق الصحراوي بمنطقة مرغم بدائرة قسم شرطة أول العامرية .

وبنشر الأكمنة بذات الطريق تمكنت إحداها من مشاهدة السيارة المشار إليها "محل البلاغ" فقامت القوة بملاحقتها حتى تم ضبطها بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وضبط مستقليها وهم كلٍ "أحمد.ع"، 33 سنة، عاطل، "محمود.ع"، 19 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، "جلال.م"، 24 سنة، عاطل ، سبق اتهامه في 8 قضايا "مخدرات، ضرب قتل خطأ" ، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، "وليد.أ "، 37 سنة، عاطل، وبحوزته طبنجة مُحدث صوت "بدون ذخيرة"، وزوجة الرابع "سماح.ف"، 40 سنة، وبصحبتها ثلاثة من أبنائها.

وباستدعاء أحد المجني عليهم ويدعى "أحمد.م"، 25 سنة، قرر أنه عقب استقلاله السيارة محل الضبط من ميدان الكيلو 21 تجاه الطريق الصحراوي، فوجئ بقيام المتهمين المضبوطين بسرقته كرهاً عنه تحت تهديد السلاح، وإحداث إصابته، وفروا هاربين بالسيارة، وبتفتيش السيارة عثر على متعلقات المجنى عليه عبارة عن حقيبة ملابسه بداخلها "ملابس، هاتف محمول، مبلغ 600 جنيه" وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة للعرض على النيابة للتحقيق .



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