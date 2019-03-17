قرارات مفاجئة لبشار.. تكشفها صحيفة لبنانية

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النازحين

بشار

قرارات

الديار

قامت صحيفة "الديار" اللبنانية بنشر قرارات سوف يعتمدها رئيس النظام السوري بشار الأسد، وذلك على موقعها الرسمي، مؤكدة أن الأسد سيعلن فتح الحدود والعفو العام الشامل نهاية إبريل المقبل، إضافةً إلى مبلغ مالي لكل نازح سوري لترميم منزله.

وتشمل الإجراءات، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة  القرارات التالية:

1- فتح الحدود السورية مع العراق والأردن ولبنان وحتى تركيا باتجاه الدخول إلى سوريا، دون تدابير أمنية حول أسماء النازحين العائدين.

2- يسبق ذلك إعلان عفو عام من بشار الأسد يشمل كافة المواطنين السوريين النازحين بضمانة وشفافية تعلن أمام الأمم المتحدة والعالم كله.

3- وضع آلاف الحافلات والشاحنات لنقل النازحين السوريين مع أمتعتهم الى أماكن سكنهم في قراهم ومدنهم داخل وطنهم سوريا.

4-ت قديم مساعدات ما بين 3 آلاف دولار إلى 10 آلاف دولار، وفق حالة منازل النازحين السوريين وترميمها وإعادة السكن فيها.

5- يقيم جيش النظام في مناطق آمنة مخيمات مجهزة بالمياه والكهرباء لملايين النازحين من جنوب سوريا وحتى شمالها، وذلك في المناطق التي يسيطر عليها، في فترة ترميم النازحين لمنازلهم وفور انتهاء الترميم يتم عودتهم إلى منازلهم في قراهم ومدنهم.

6- عدم التحقيق واستدعاء أي نازح سوري يعود إلى وطنه وحصوله على العفو العام الكامل من منطلق وطني لإعادة الشعب السوري الذي نزح بسبب المؤامرة العالمية على سوريا والتي فشلت.

7- يقوم جيش النظام والشرطة العسكرية الروسية بالإشراف على عودة النازحين السوريين وتأمين الحافلات والشاحنات وتأمين أمن النازحين وعدم اعتراضهم بأي طلب أمني كون الشرطة العسكرية ستكون متواجدة بكثافة وذلك لإعطاء الطمأنينة للنازحين، كما أن جيش النظام والأفرع الأمنية ستتلقى أوامر من بشار الأسد بمعاملة النازحين السوريين بأفضل معاملة.

8- الإفراج عن عدد كبير من الموقوفين في سجون النظام ممن لم يقوموا بعمليات قتل ضد جنود وضباط جيش النظام، بل فقط حملوا السلاح بتحريض من التنظيمات الإرهابية ومن دفع أموال خليجية.



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