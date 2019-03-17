سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بشبرا

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سرقة

شبرا

سرقة الهواتف

سرقة الهواتف المحمولة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام بشبرا.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة قيام "أحمد م."، "محمود.م"، "محمد ع"، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بالطرق العامة بأسلوب المغافلة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بأحد الأكمنة المعدة لهم، وبحوزتهم "فرد خرطوش، فرد محلي الصنع، و18 طلقة نارية، و80 جرام لمخدر الحشيش، و15 قرصًا مخدرًا، ومبلغ مالي قدره 3200 جنيه، و7 هواتف محمولة ماركات مختلفة، ودراجة نارية بدون لوحات مبلغ بسرقتها بمركز شرطة قليوب".

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الاجرامي والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهم والهواتف المحمولة من متحصلات السرقات والدراجة النارية لاستخدامها في نشاطهم، وأضافوا بقيامهم بارتكاب 7 جرائم سرقات هواتف محمولة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة للتحقيق.



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